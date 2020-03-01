Трудно поверить, но еще 40 дней назад в Южной Корее не было ни одного человека, кого официально считали зараженным COVID-19. Сейчас страна уступает лишь Китаю по общей численности зараженных.

Картина географического распространения вируса остается прежней. Эпицентр - город Тэгу и окружающая его провинция Северная Кенсан. Из 3150 зараженных на этот регион приходится 2724 инфицированных, или более 86 процентов всех заболевших. Эксперты предупреждают, что Южную Корею в ближайшие дни ждут новые антирекорды по числу заболевших.

Власти получили более-менее полные списки прихожан церкви "Синчхончжи", которая стала эпицентром распространения COVID-19 в Тэгу, и среди них начались массовые проверки. По мнению специалистов, общее число инфицированных в Южной Корее превысит десять тысяч. Если еще пару дней назад это казалось нагнетанием паники, то сегодняшние цифры заболевших уже не позволяют отмахиваться от подобных прогнозов. 71 страна ввела разного рода ограничения, вплоть до полного запрета на въезд всех иностранцев из Южной Кореи.

Сегодня южнокорейским самолетам, которые следовали в Хошимин и Ханой, власти Вьетнама отказались выдавать разрешение на посадку. Кроме того, Вьетнам отменил для корейцев безвизовый въезд.