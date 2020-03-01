Каршеринг или личный автомобиль: что выгоднее использовать

В крупных российский городах сейчас активно развивается каршеринг - сервис поминутной аренды автомобиля. Значит ли это, что личные машины уже и не нужны?

На самом деле очень многим водителям тяжело отказаться от своего автомобиля и перейти к аренде, как говорит пословица: "Своя рубаха ближе к телу". Но так ли в принципе выгодно пользоваться каршерингом? В своей презентации на "Большой аналитической конференции автобизнеса" Александр Груздев, директор компании Gruzdev-Analyze попытался ответить на этот вопрос.

Чтобы рассуждать предметно, давайте, обратимся к слайду. На нем представлен расчет стоимости владения для одного из наиболее популярных автомобилей, как в продажах на авторынке, так и в сервисах каршеринга - это Kia Rio с двигателем 1,4 литра, с АКПП в комплектации Active.

Оговоримся сразу, что представленный расчет стоимости владения проведен для Москвы, в нем учтены налоги, страховка и стоимость парковки в соответствующих для столицы значениях. Для каршеринга в расчет принимается нижняя граница стоимости аренды - 7 рублей за одну минуту без учета стоимости ожидания.

Для корректного сравнения необходимо привести каршеринг, стоимость которого исчисляется в минутах, к стоимости километра пробега. Для этого обратимся к официальным данным, которые гласят, что средняя скорость движения в Москве составляет 24 км/ч. В результате получим, что 1 км в среднем проезжается за 2,5 минуты, при стоимости минуты - 7 рублей упомянутых выше, стоимость 1 километра пробега со-ставит 60/24*7,5=17,5 рублей. И в нашем расчете эта величина останется единой вне зависимости от величины пробега.

На представленном слайде видно, что кривая стоимости пробега у каршерингового авто прямо пропорциональна величине его пробега. Поскольку мы уже взяли минимальную стоимость минуты аренды.

Теперь рассмотрим владение собственным автомобилем. Как известно, автомобиль теряет в стоимости уже тогда, когда выезжает за пределы дилерского центра и получает запись в ПТС. И поэтому для первых километров пробега (и даже первых лет использования) стоимость владения личным автомобилем заметно выше, чем стоимость использования каршерингового авто.

"Для автомобиля из нашего примера - это 19 рублей 74 копейки за километр, - отмечает Александр. - Однако, по мере того, как автомобиль становится старше, снижается потеря стоимости, а значит становится дешевле и километр пробега. Но до 15 тыс. км пробега владеть личным автомобилем менее выгодно, чем использовать каршеринговую машину".

А вот в дальнейшем, примерно, уже со второго года владения, то есть при пробеге свыше 15 тыс. км в год, ситуация кардинально меняется. Владеть собственным авто становится выгоднее. Так, например, если на первом году эксплуатации и при пробеге 15 тыс. км использование каршеринга обходится на 10 350 рублей выгоднее, чем владение личным авто, то уже на второй год при пробеге в 30 тыс. км, владение собственным автомобилем выгоднее на 48 000 рублей, а для трех лет владения (или 45 тыс. км) - на 144 000 рублей.

"При нерегулярном использовании и на небольших пробегах владение собственным автомобилем становится менее выгодным, - резюмирует эксперт. - В то же время длительная и активная эксплуатация автомобиля диктует необходимость сделать выбор в пользу личной машины".

Важно отметить, что расчет стоимости владения произведен с учетом страхования каско на весь трехлетний срок эксплуатации автомобиля. Также при расчете подразумевалось, что ремонт машины проводится с применением только оригинальных запчастей по рекомендованным розничным ценам, а при смене шин используются премиальные марки продукции с услугой сезонного хранения на профессиональном шино-монтаже.

Таким образом, как отмечает Александр, использование альтернативных запчастей, уменьшении стоимости КАСКО, покупка более бюджетных шин позволят дополнительно сэкономить при владении собственным автомобилем. И это может отчасти нивелировать разницу в стоимости владения в сравнении с каршеринговым авто.

Для более простого понимания, что выгоднее использовать личный автомобиль или каршеринговое авто, необходимо учесть, сколько километров в день вы проезжаете на машине. К примеру, если каждый рабочий день вы едете на работу и обратно 60 и более километров, то ваш выбор - это личный автомобиль. Если вы проезжаете меньше, а на дальние расстояния, например, в путешествие к морю предпочитаете лететь на самолете, то дешевле будет эксплуатировать каршеринговый автомобиль.