Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин сравнял счет в матче 20-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом", забив свой первый мяч в официальной игре после выхода из тюрьмы.

Встреча команд проходит в воскресенье на стадионе "Фишт" в Сочи. Кокорин, проводящий первый официальный матч после освобождения из заключения, вышел в стартовом составе и отличился на 63-й минуте, после чего счет стал 1:1. Открыть счет забитым мячам за новую команду 28-летний форвард мог еще в первом тайме, но промахнулся по пустым воротам после передачи Никиты Бурмистрова.

Для Кокорина это дебютная игра за "Сочи", куда его отдал в аренду санкт-петербургский "Зенит" сроком до конца текущего сезона.