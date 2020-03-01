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01.03.2020 16:29
Рубрика: ПДД

Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Текст: Владимир Баршев
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ ч. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

- Я против снижения порога до 10 км/ч. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами, - сказал Колокольцев. - Это должно быть улучшение качества дорог со всеми другими составляющими. И мало того, на отдельных участках трассы надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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Напомним, что идею снизить нештрафуемый порог обсуждают уже давно. Однако согласия в этом вопросе нет. Ратующие за его снижение утверждают, что камеры позволяют безошибочно фиксировать превышение скорости менее, чем на 1 км/ч. Противники напоминают, что камеры зачастую ставятся с нарушениями, в результате наказывают вообще ни в чем не повинных собственников автомобилей. Кроме того, на дорогах знаки ограничения скорости устанавливаются так, что не нарушить невозможно. Именно по этому, в том числе и депутаты, призывают сначала навести порядок на дорогах, а потом думать об ужесточении ответственности. И эту позицию поддержал Владимир Колокольцев.

Напомним, что именно за превышение скорости на 20-40 км/ч у нас выносится наибольшее количество штрафов. И именно с помощью камер автоматической фиксации правонарушений. Однако данных, подтверждающих, что именно по причине такого превышения, а уж тем более по причине превышения скорости до 20 км/ч, нет. Однако есть один интересный опыт. На столичной Северовосточной хорде - широкой дороге без пересечений - стояло ограничение скорости 60 км/ч. Количество нарушений там было от 1 до 2 процентов от количества проезжающих автомобилей. Как только скорость там увеличили до 80 км/ч количество нарушителей снизилось до 0,1 процента, а в некоторые дни до 0,01 процента. То есть в сто раз. Может дело не в том, что водители превышают, а в том, что скорость ограничивают без учета особенностей движения?