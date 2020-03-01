Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik в Анкаре

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01.03.2020 12:44
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал нападение на журналистов в Анкаре

Турция должна обеспечить безопасность всех представительств России на территории страны, а давление на сотрудников российских СМИ приведет к осложнению двусторонних отношений. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя нападение на сотрудников агентства Sputnik в Анкаре.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Сенатор призвал турецкие власти провести оперативное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры "по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства".

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Турцию необходимо предупредить, что "любой другой сценарий" способен привести "к дополнительному осложнению двусторонних отношений", подчеркнул Косачев в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что 29 февраля неизвестные люди ворвались в квартиры, где проживали представители "Sputnik Турция". При этом злоумышленники выкрикивали антироссийские лозунги, обвиняя сотрудников СМИ в предательстве Родины.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Журналистика в XXI веке Нападения на журналистов

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