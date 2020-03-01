Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Во встрече 22-го тура "красные" сенсационно проиграли на выезде одному из аутсайдеров турнира "Уотфорду" со счетом 0:3.

Таким образом, команда Юргена Клоппа упустила шанс побить рекорд "Арсенала". В 2003-2004 годах лондонцы не знали поражений в 49 матчах Премьер-лиги подряд. А в сезоне-2003/04 "канониры" стали чемпионами и не уступили ни в одной встрече.

- Мы были недостаточно хороши сегодня. Если ты побеждаешь - хорошо. Если проигрываешь, - постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина, - сказал главный тренер "красных" Юрген Клопп.

Однако, даже несмотря на поражение, "Ливерпулю" мало что может помешать оформить первое за 30 лет чемпионство. Отрыв от "Манчестер Сити" остается гигантским: за 11 туров до конца сезона команда Клоппа опережает "горожан" на 22 очка.