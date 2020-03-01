Новости

Вышел трейлер исторической драмы о Шотландии XIV века "Роберт Брюс" 15:24
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Письмо королю" 15:12
Актер Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса 29.02.2020
Отец актера Дмитрия Марьянова подал в суд на своего внука и вдову сына 29.02.2020
Вышел русский трейлер "Лиги монстров" 29.02.2020

Мадонна упала во время концерта и расплакалась

Поп-музыка
    01.03.2020, 21:23
Текст:   Козьма Лоханкин

61-летняя поп-дива Мадонна, испытывающая в последнее время проблемы со здоровьем, снова заставила переживать фанатов.

Фото: kinopoisk.ru
Актер Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса

Во время концерта в Париже, который проходил 28 февраля в рамках большого тура (целых 79 концертов, из которых осталось отыграть восемь), артистка, исполнявшая танец на стуле, упала с него.

Кто-то из подтанцовки помог певице подняться, однако Мадонна не смогла сдержать слёз боли, сообщает Daily Mail.

Тем не менее она продолжила шоу, длившееся два с половиной часа.

Ранее Мадонна жаловалась на серьёзные проблемы с коленом.

Новости

Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали дочь русским именем 29.02.2020
"Моника" считает, что Джо в "Друзьях" должен сыграть Шаламе 29.02.2020
Назван актер на роль Весемира в "Ведьмаке", и это не Марк Xэмилл 29.02.2020
В Москве обезврежена банда, возглавляемая "актером культовых фильмов" 28.02.2020
⧣ США
Фото: instagram.com/ elmarvinlemus
Актриса-трансгендер Камила Мария Консепсьон покончила с собой в 28 лет 28.02.2020
Вышел тизер сериала "Водоворот" от режиссера "Ла-Ла Ленда" Шазелла 28.02.2020
⧣ музыка
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Панайотов назвал сообщения о своем участии в "Евровидении" "хайпом" 27.02.2020
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова 26.02.2020
Лев Лещенко раскритиковал лидера Rammstein за безнравственность 24.02.2020
⧣ происшествия
Фото: РИА Новости/ Алексей Сухоруков
28-летняя актриса София Петрова экстренно госпитализирована в Москве 28.02.2020
Перенесшего инсульт Дмитрия Диброва выписали из больницы 28.02.2020
Дмитрий Дибров рассказал о своем состоянии после инсульта 25.02.2020