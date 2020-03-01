Мадонна упала во время концерта и расплакалась

61-летняя поп-дива Мадонна, испытывающая в последнее время проблемы со здоровьем, снова заставила переживать фанатов.

Во время концерта в Париже, который проходил 28 февраля в рамках большого тура (целых 79 концертов, из которых осталось отыграть восемь), артистка, исполнявшая танец на стуле, упала с него.

Кто-то из подтанцовки помог певице подняться, однако Мадонна не смогла сдержать слёз боли, сообщает Daily Mail.

Тем не менее она продолжила шоу, длившееся два с половиной часа.

Ранее Мадонна жаловалась на серьёзные проблемы с коленом.