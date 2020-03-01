Медики назвали питательные закуски, которые полезно есть перед сном

Как известно, поздний вечер не лучшее время для трапез. Однако, если вы голодны, то перекус себе устроить можно и нужно. Так, некоторые продукты помогут не только удовлетворить тягу к еде, но и улучшить сон. При этом важно, чтобы перекус не превышал 200 калорий, предупредили зарубежные исследователи.

Специалисты поделились несколькими вариантами здорового и питательного перекуса. Один из них - закуска из вареного яйца с несколькими небольшими кусочками авокадо (их можно растолочь и намазать на яйцо).

Для позднего ужина также рекомендуется использовать богатый триптофаном и фолиевой кислотой хумус. Его оптимально употреблять как соус к нарезанному свежему перцу и огурцам.

Хорошо влияет на сон употребление жирной красной рыбы, особенно если сочетать ее с листовыми овощами. Также одно из исследований показало, что для позднего перекуса хорошо подойдет содержащий серотонин киви.

Ранее диетологи заявили, что употребление незадолго до сна пищи с высоким содержанием белка и низким содержанием вредного жира поможет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи. То есть, такой перекус пойдет на пользу и диабетикам. Съесть можно одно вареное яйцо или, например, небольшую порцию миндаля и грецкого ореха.