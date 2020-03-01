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01.03.2020 19:45
Рубрика: В мире

Митрополит Амфилохий: Без России не было бы Черногории

Текст: Александр Борисов (Подгорица)
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Фото: Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Фото: Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Фото: Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий ответил черногорскому президенту Мило Джукановичу, обвинившему Белград и Москву в использовании Сербской Православной Церкви (СПЦ) для подрыва евроатлантического курса Подгорицы. Священнослужитель заявил, что за массовыми акциями протеста в данном балканском государстве стоят исключительно "Черногория и Церковь Божья".

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"Черногории никогда не существовало бы, если бы не было России, - сказал митрополит. - Поэтому (Джуканович) не плюй на Сербию и Россию. Без России не было бы Черногории. Это кристально ясно и останется запечатлено в веках. Россия и Сербия здесь с нами, но при этом здесь с нами весь православный мир Востока и Запада".

"Я упомянул здесь и братьев наших мусульман, и их известного теолога из Азии. Он посоветовал всем мусульманам Балкан поддержать православных христиан в защите святынь, поскольку ощущает, что тот, кто угрожает святыням православным, святыням большей части народа, тот завтра плюнет и поставит под угрозу мечети, так как один закон, когда принимается, он не может распространяться только на одних", - отметил он.

Не оставил без саркастического замечания слова черногорского лидера и министр обороны Сербии Александр Вулин. "Если в Черногории появится коронавирус, то нет сомнений, что президент Черногории Мило Джуканович в этом обвинит Сербию или Россию и призовет на помощь НАТО", - подчеркнул политик, добавив, что для Джукановича "сербы в Черногории, однозначно, не являются гражданами Черногории, поэтому он воспринимает их как агентов Сербии и России".

Массовые акции протеста в поддержку СПЦ с требованиями отмены дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", уже два месяца сотрясающие Черногорию, принципиально значимы не только для балканского региона, но и для всего православного мира и имеют шанс серьезно повлиять на ход развития истории. При этом и авторитетные религиозные, и светские деятели уже открыто предупреждают черногорского президента Мило Джукановича о том, что нельзя идти против собственного народа - он этого не простит.

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Так, даже Госсекретарь США Майк Помпео призвал черногорские власти к прозрачному диалогу с Сербской церковью. "Хотя правительство (Черногории) и полагает, что полностью включило предложения, высказанные Венецианской комиссией по данному закону, оппоненты утверждают, что черногорское правительство не провело инклюзивных и детальных консультаций с религиозными организациями и общественностью, как рекомендовала комиссия. Хотя протесты в Черногории в основном мирные, мы обеспокоены в связи с постоянной напряженностью и недавними изолированными случаями насилия", - цитирует слова американского политика "Союз православных журналистов".

Между тем 29 февраля в Подгорице состоялось "величайшее в истории" молитвенное шествие, в котором приняли участие свыше ста тысяч верующих. Его возглавили митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий и Черногорско-Приморский Амфилохий.

В мире Европа Черногория

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