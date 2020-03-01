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01.03.2020 10:23
Рубрика: Общество

Общее количество заболевших коронавирусом в мире достигло 87 тысяч человек

Текст: Ирина Невинная

Общее число заболевших COVID-19 в мире по состоянию на утро 01.03.2020 составляет 86982 подтвержденных случая, - сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Случаи заболевания зафиксированы в 61 стране мира.

О первом случае заражения коронавирусом сообщили власти Армении

Прирост числа заболевших за сутки в Китае - 1798 ( 2,1 процента). За его пределами зарегистрировано 7014 случаев заболевания (за последние сутки прирост 1219 случаев, 21,0 процент).

Сегодня стало известно о первой смерти от коронавируса в США, штате Вашингтон. Кроме того, первые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Австралии и Таиланде. Эту информацию подтвердили сегодня в ежедневно публикуемой сводке Роспотребнадзора.

В штате Вашингтон умер 50-летний мужчина, который еще до заражения коронавирусом страдал лихорадкой Денге, пишет сегодня BBC. 78-летний австралиец заразился на лайнере Diamond Princess в Японии в прошлом месяце. 35-летний мужчина, который умер в Тайланде, также страдал от лихорадки Денге.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

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