В Австралии от коронавируса умер 78-летний мужчина

В Австралии скончался 78-летний местный житель, который ранее отправился в круиз на лайнере Diamond Princess.

Примерно неделю назад мужчину и его 79-летнюю супругу доставили из Японии в город Перт. Медикам не удалось спасти жизнь пациенту, сообщает РИА Новости. Всего в Австралии сейчас 25 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Ранее местные ученые успешно вырастили новый коронавирус, который поможет бороться с нынешней вспышкой пневмонии, вызванной COVID-19. "Это будет прорыв в плане диагностики ", - заявил глава лаборатории по обнаружению вирусов Джулиан Дрюс.