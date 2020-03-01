Новости

Минздрав Ирландии сообщил о первом заразившемся COVID-19 01:42
На улицы Краснодара выведена водооткачивающая техника 01:03
Матч "Хоффенхайм" - "Бавария" был прерван из-за оскорбительного баннера 01:00
"Сельта" со Смоловым не сумела обыграть "Гранаду" 00:58
Папа Римский три дня не появлялся на публике из-за сильной простуды 00:33
На Дальнем Востоке запущено более двух тысяч новых инвестпроектов 00:01
Первая жертва коронавируса зафиксирована в США 29.02.2020
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек 29.02.2020
"Ливерпуль" прервал серию из 44 матчей без поражений в чемпионате Англии 29.02.2020
Гражданин России госпитализирован с коронавирусом в Азербайджане 29.02.2020
Следователи завели дело по факту смерти чемпиона мира по велоспорту 29.02.2020
На рейсе Москва-Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус 29.02.2020
Выставку MIPIM-2020 из-за короновируса перенесли с марта на июнь 29.02.2020
Актер Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса 29.02.2020
Шильдик Chevrolet мало поможет устаревшим узбекским машинам 29.02.2020
Восемь вернувшихся из Италии петербуржцев проверят на коронавирус 29.02.2020
В Иране обвинили США в распространении коронавируса в стране 29.02.2020
Миллиарды устройств оказались под угрозой из-за чипов Wi-FI 29.02.2020
Яхта "Сибирь" попала в беду в самом опасном в мире проливе Дрейка 29.02.2020
В Южной Корее объяснили большое число инфицированных Covid-19 29.02.2020
Врачи спасли кисть пострадавшему в ДТП под Ульяновском мальчику 29.02.2020
Арбитр Турбин удалил Семина в первом тайме матча "Зенит" - "Локомотив" 29.02.2020
Абэ призвал не верить слухам о нехватке туалетной бумаги в Японии 29.02.2020
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану 29.02.2020
На переобучение молодых мам и пожилых людей направили более 7 млрд рублей 29.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
01.03.2020 00:54
Рубрика: В мире

Почему пенсионную реформу во Франции утвердят без голосования

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

Глава правительства Франции Эдуар Филипп полон решимости утвердить спорный законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте.

Об это он заявил в субботу депутатам Национального собрания, сославшись на статью 49-3 Конституции страны, которая позволяет исполнительной власти в исключительных случаях принимать тот или иной законопроект без парламентских дебатов по ускоренной процедуре.

На этот шаг премьер-министр пошел, как он сам подчеркнул, для того, чтобы положить конец "намеренной обструкции" со стороны оппозиции, которая всячески стремилась "затянуть процесс обсуждения документа". При этом он напомнил, что оппозиционными фракциями было внесено более 41 тысячи поправок к тексту законопроекта, из которых около 30 тысяч после двух недель дебатов даже не рассматривались.

Фото: БЕЛТА
Лукашенко заявил о необходимости пенсионной реформы в Беларуси

Сразу после этого спикер нижней палаты парламента Ришар Ферран объявил о прекращении дебатов. Он заявил о том, что текст законопроекта будет считаться принятым, если в течение 24 часов, что предусмотрено статьей 49-3 Конституции, той или иной депутатской группой не будет внесена резолюция по вопросу о доверии правительству. Для этого необходимо собрать 58 подписей парламентариев. Таких резолюций уже подано две - от правой партии "Республиканцы" и "Неподчинившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, которую поддержал депутаты других левых партий.

Надо полагать, что премьер-министр вряд ли отважился бы на подобный силовой демарш, если бы не был уверен в том, что ничем не рискует. Дело в том, что правящая "макроновская" партия "Республика на марше" обладает в нижней палате французского парламента большинством. Так что голосование по вотуму недоверия правительству заранее предопределено. Как свидетельствует статистика, статья 49-3 Конституции за минувшие десятилетия применялась французскими правительствами, как правыми, так и левыми, более 80 раз, и лишь в одном случае в далеком 1962 году при Шарле де Голле привело к отставке правительства.

В Болгарии повысили пенсионный возраст

Напомним, что нынешняя пенсионная реформа вызвала серьезные протесты в стране. В течение полутора месяцев в ноябре и декабре прошлого года по призыву практически всех профцентров проходили мощные манифестации с участием многих сотен тысяч человек. Бездействовал общественный транспорт, бастовали железнодорожники, учителя, другие категории французов, которые опасаются, что из-за реформы их пенсии в будущем будут урезаны, а возраст выхода на пенсию увеличится.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях