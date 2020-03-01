Глава правительства Франции Эдуар Филипп полон решимости утвердить спорный законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте.

Об это он заявил в субботу депутатам Национального собрания, сославшись на статью 49-3 Конституции страны, которая позволяет исполнительной власти в исключительных случаях принимать тот или иной законопроект без парламентских дебатов по ускоренной процедуре.

На этот шаг премьер-министр пошел, как он сам подчеркнул, для того, чтобы положить конец "намеренной обструкции" со стороны оппозиции, которая всячески стремилась "затянуть процесс обсуждения документа". При этом он напомнил, что оппозиционными фракциями было внесено более 41 тысячи поправок к тексту законопроекта, из которых около 30 тысяч после двух недель дебатов даже не рассматривались.

Сразу после этого спикер нижней палаты парламента Ришар Ферран объявил о прекращении дебатов. Он заявил о том, что текст законопроекта будет считаться принятым, если в течение 24 часов, что предусмотрено статьей 49-3 Конституции, той или иной депутатской группой не будет внесена резолюция по вопросу о доверии правительству. Для этого необходимо собрать 58 подписей парламентариев. Таких резолюций уже подано две - от правой партии "Республиканцы" и "Неподчинившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, которую поддержал депутаты других левых партий.

Надо полагать, что премьер-министр вряд ли отважился бы на подобный силовой демарш, если бы не был уверен в том, что ничем не рискует. Дело в том, что правящая "макроновская" партия "Республика на марше" обладает в нижней палате французского парламента большинством. Так что голосование по вотуму недоверия правительству заранее предопределено. Как свидетельствует статистика, статья 49-3 Конституции за минувшие десятилетия применялась французскими правительствами, как правыми, так и левыми, более 80 раз, и лишь в одном случае в далеком 1962 году при Шарле де Голле привело к отставке правительства.

Напомним, что нынешняя пенсионная реформа вызвала серьезные протесты в стране. В течение полутора месяцев в ноябре и декабре прошлого года по призыву практически всех профцентров проходили мощные манифестации с участием многих сотен тысяч человек. Бездействовал общественный транспорт, бастовали железнодорожники, учителя, другие категории французов, которые опасаются, что из-за реформы их пенсии в будущем будут урезаны, а возраст выхода на пенсию увеличится.