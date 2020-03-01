Эксперт объяснил гибель людей от использования сухого льда

Причиной гибели троих участников вечеринки в сауне на юге Москвы могла стать ошибка при расчете объема сухого льда. Такое мнение ТАСС высказал представитель одного из химзаводов Олег Уланов.

По предварительным данным, гости блогера Екатерины Диденко бросили в бассейн слишком много сухого льда - порядка 30 килограммов. При таких условиях произошло интенсивное образование углекислого газа. Он быстро вытеснил воздух, и присутствующие сами не заметили, как потеряли сознание.

Обстоятельства этой трагедии продолжают изучать сотрудники столичного ГСУ СК. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Напомним, что отправления углекислым газом погиб муж девушки-блогера и еще двое приглашенных.