Блогер рассказала о гибели мужа и друзей в бассейне

Блогер Екатерина Диденко в соцсетях рассказала о гибели своего мужа и друзей после вечеринки в банном центре в Москве.

По словам убитой горем девушки, скончались ее супруг Валентин, а также гости Наталья и Юрий. Диденко также отметила, что дала подписку о неразглашении деталей трагедии.

Ранее СК возбудил уголовное дело о гибели людей в банном центре в Коломенском проезде. Компания отмечала там день рождения девушки-блогера. В какой-то момент в бассейн бросили сухой лед для парового эффекта. По одной из версий, участники вечеринки погибли от ожогов, по другим - от отравления углекислым газом, образовавшимся при взаимодействии сухого льда и воды.