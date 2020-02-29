СК приступило к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указания Андрею Стрижову, который сейчас исполняет обязанности руководителя столичного подразделения СК, взять на личный контроль расследование дела о гибели людей в столичном банном комплексе в Коломенском проезде.

До сих пор на месте работают криминалисты, а следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По последней информации, от полученных химических ожогов погибли уже три человека, еще семь пострадали.

Напомним, несчастье случилось накануне на дне рождения 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Ее муж купил сухой лед, чтобы устроить гостям сюрприз: лед должен был превратиться в пар, однако когда гости прыгнули в бассейн со льдом, люди начали терять сознание. Сухой лед образует углекислый газ, вероятно, его большое количество в закрытом помещении могло стать причиной трагедии.