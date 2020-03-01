Новый московский орган за сутки послушали 20000 человек

В зале "Зарядье" завершилась 24-часовая инаугурация нового органа. В течение всего дня около двадцати тысяч человек посетили сцену Зарядья, где в таинственно-сакральной атмосфере, при мерцающем свете светодиодных лампочек и окружении нотных листов с органной музыкой смогли услышать разливающееся по огромному пространству звучание "короля инструментов".

Орган в Зарядье обладает уникальными характеристиками. Это не только самый большой инструмент в России, но и один из крупнейших во всей Европе: 5872 трубы и 85 регистров делают его звучание исключительным по мощности и богатству тембров. Но пришедшие на сцену Зарядья смогли не только оценить его великолепный звук: переносная консоль располагалась на сцене, поэтому вся работа органиста - виртуозное движение по четырем клавиатурам и педалям, переключение регистров - происходила на глазах посетителей.

За сутки в зале выступили 24 органиста из России и из Европы, сменяя друг друга каждый час. Среди отечественных мастеров, "открывавших" орган - главный органист "Зарядья" Лада Лабзина, Любовь Шишханова Владимир Хомяков, Даниэль Зарецкий, Тимур Халиуллин и т.д. Из-за границы в Россию приехали такие музыканты, как Гуннар Иденстам из Швеции, Оливье Латри из Франции, Жан-Баптист Робин из Германии, Шин Ян Ли из Южной Кореи, Томас Троттер из Великобритании, Натан Лаубе из США, Хироко Иноуэ из Японии и многие другие.

Исключительным по разнообразию был и репертуар, исполненный органистами: от хрестоматийных сочинений Баха и Букстехуде до произведений французской школы XX века. Кроме того, звучали переложения для органа таких музыкальных шлягеров, как "Полет валькирий" Вагнера, "Лунный свет" Дебюсси, "Пляска смерти" Сен-Санса и многое другое, а также музыка к культовым кинофильмам - "Гарри Поттеру" и "Звездным войнам". Теперь, после рекордного суточного марафона, который собираются внести в книгу рекордов Гиннесса, новый инструмент официально стал одной из важнейших частей музыкальной жизни Москвы.

Кстати

В органных концертах, ближайшие из которых пройдут в марте и мае, выступят музыканты, участвовавшие в инаугурации: Винфрид Бёниг (Германия), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды) и Лада Лабзина.

Билеты на следующий сезон - и не только на органные концерты, поступят в продажу в ночь с 1 на 2 марта - в 00.00.

Подробнее о планах зала "Зарядье" на следующий сезон читайте в ближайшем номере "РГ".