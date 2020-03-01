Новости

Болельщики "Локомотива" избили фаната "Зенита" на стадионе во время игры ЧР 14:09
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски 14:07
Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом 13:41
Минобороны РФ опровергло информацию о сбитом Су-24 в Сирии 13:25
Валерий Гергиев назвал уникальным орган в "Зарядье" 12:59
Новый московский орган за сутки послушали 20000 человек 12:37
Диетологи назвали обязательные продукты на время поста 12:09
В годовщину смерти Жореса Алферова врач рассказал о его последних часах 11:46
Большунов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти 10:54
Черный список. За какие нарушения ПДД лишают прав 10:31
Орган в "Зарядье" восхитил лучших музыкантов мира 10:24
Общее количество заболевших коронавирусом в мире достигло 87 тысяч человек 10:23
Пастрняк и Мэттьюс увеличили отрыв от Овечкина в гонке снайперов НХЛ 09:55
В день памяти Жореса Алферова его университет проводит День открытых дверей 09:53
Каршеринг или личный автомобиль: что выгоднее использовать 09:47
Джо Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине 09:42
Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче против "Зенита" 09:35
Российский боец UFC показал непристойный жест зрителям после победы в США 09:32
Украинский писатель: Страна "ментально зависима" от России 09:29
"Тампа-Бэй" победила благодаря четырем очкам Кучерова и Сергачева 08:58
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета 08:55
Войну с Сирией назвали ловушкой для Эрдогана 08:51
Медики назвали питательные закуски, которые полезно есть перед сном 08:20
В Средиземное море вошли военные корабли США 08:05
Видео: американец угнал катафалк с телом и устроил гонки по городу 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
01.03.2020 12:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Новый московский орган за сутки послушали 20000 человек

Текст: Северьян Цагарейшвили
В зале "Зарядье" завершилась 24-часовая инаугурация нового органа. В течение всего дня около двадцати тысяч человек посетили сцену Зарядья, где в таинственно-сакральной атмосфере, при мерцающем свете светодиодных лампочек и окружении нотных листов с органной музыкой смогли услышать разливающееся по огромному пространству звучание "короля инструментов".

Орган в Зарядье обладает уникальными характеристиками. Это не только самый большой инструмент в России, но и один из крупнейших во всей Европе: 5872 трубы и 85 регистров делают его звучание исключительным по мощности и богатству тембров. Но пришедшие на сцену Зарядья смогли не только оценить его великолепный звук: переносная консоль располагалась на сцене, поэтому вся работа органиста - виртуозное движение по четырем клавиатурам и педалям, переключение регистров - происходила на глазах посетителей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Орган в "Зарядье" восхитил лучших музыкантов мира

За сутки в зале выступили 24 органиста из России и из Европы, сменяя друг друга каждый час. Среди отечественных мастеров, "открывавших" орган - главный органист "Зарядья" Лада Лабзина, Любовь Шишханова Владимир Хомяков, Даниэль Зарецкий, Тимур Халиуллин и т.д. Из-за границы в Россию приехали такие музыканты, как Гуннар Иденстам из Швеции, Оливье Латри из Франции, Жан-Баптист Робин из Германии, Шин Ян Ли из Южной Кореи, Томас Троттер из Великобритании, Натан Лаубе из США, Хироко Иноуэ из Японии и многие другие.

Исключительным по разнообразию был и репертуар, исполненный органистами: от хрестоматийных сочинений Баха и Букстехуде до произведений французской школы XX века. Кроме того, звучали переложения для органа таких музыкальных шлягеров, как "Полет валькирий" Вагнера, "Лунный свет" Дебюсси, "Пляска смерти" Сен-Санса и многое другое, а также музыка к культовым кинофильмам - "Гарри Поттеру" и "Звездным войнам". Теперь, после рекордного суточного марафона, который собираются внести в книгу рекордов Гиннесса, новый инструмент официально стал одной из важнейших частей музыкальной жизни Москвы.

Кстати

В органных концертах, ближайшие из которых пройдут в марте и мае, выступят музыканты, участвовавшие в инаугурации: Винфрид Бёниг (Германия), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды) и Лада Лабзина.

Билеты на следующий сезон - и не только на органные концерты, поступят в продажу в ночь с 1 на 2 марта - в 00.00.

Подробнее о планах зала "Зарядье" на следующий сезон читайте в ближайшем номере "РГ".

Культура Музыка Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть
Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik в Анкаре
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета
Украина изменила правила пересечения границы с Россией
В Москве впервые покажут машину для защиты "Ярсов"
Егор Кончаловский - о своем новом фильме "На Луне"
У главных экспонатов исторического музея будут тактильные копии