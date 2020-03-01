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01.03.2020 10:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Орган в "Зарядье" восхитил лучших музыкантов мира

Текст: Сергей Бабкин

Инаугурация нового большого органа в московском парке "Зарядье" наряду с открытием "Острова мечты" стала главным событием выходных. Выдающиеся музыканты, принявшие участие в бенефисе короля инструментов, выразили восхищение атмосферой одного из лучших концертных залов Европы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Новый московский орган зазвучал в "Зарядье"

Народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев признался агентству "Москва", что с появлением органа возможности "Зарядья" значительно расширятся. "В этом зале я выступаю уже в течение двух сезонов и вижу много молодежи среди публики, - отметил маэстро. - Появление органа - это прекрасная возможность приобщить еще больше людей к классической музыке".

Выдающийся пианист Борис Березовский отозвался о новом органе как о шедевре искусства. "Об этом можно судить по восторженным отзывам публики и специалистов", - сказал он.

Напомним, что орган в "Зарядье" является одним из самых монументальных во всей Европе. Качество звука обеспечивают почти 6 тысяч труб разного размера. Акустика зала и особенности конструкции позволяют проводить органные концерты в сопровождении симфонических оркестров.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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