Валерий Гергиев назвал уникальным орган в "Зарядье"

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назвал новый орган в концертном зале "Зарядье" уникальным по звучанию.

"Теперь зал "Зарядье" вступил в негласное соревнование с известнейшими мировыми залами, - сказал маэстро в беседе с агентством "Москва". - Этот проект был поддержан президентом и воплощен в жизнь усилиями московского правительства и лично мэра Москвы. И любой органист в мире будет считать для себя почетным приехать в Москву и сыграть на этом органе".

Самые лестные оценки новый инструмент получил от многих специалистов. Например, профессор высшей консерватории Парижа, композитор Тьерри Эскеш отметил богатое звучание органа с прекрасным каскадом. "Я теперь с нетерпением жду, когда и оркестр, и новый орган смогут соединиться в одно звучание. Это будет очень интересно", - отметил Валерий Гергиев. Особенности конструкции зала "Зарядье" позволяют проводить совместные концерты с участием органа и симфонического коллектива.

Кстати, Валерий Гергиев выразил надежду, что в обозримом будущем в "Зарядье" может появиться еще один орган, который удачно подойдет для Малого концертного зала.