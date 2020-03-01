В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле

Главврача подстанции скорой помощи в городе Березники Пермского края уволили после скандала, во время которого фельдшеры тащили пациента по лужам и грязному снегу. Об этом на своей странице в Instagram сообщает министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Специально созданная комиссия провела проверку на месте инцидента.
"Специалисты пришли к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи, по решению работодателя уволен главврач станции "Скорой помощи" города Березники, а участники данного происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям", - написала глава ведомства.
Решение об увольнении было принято в связи с несколькими резонансными случаями со скорой помощью в Березниках. Сейчас обязанности главного врача исполняет его заместитель, отметила Мелехова.
Речь идет об инциденте, попавшем на видео. На кадрах три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по земле. Визуально мужчина не сопротивлялся и находился без сознания, предположительно, был пьян. Он лежал у входа в общественное здание. Бригада "скорой" из трех человек (мужчина и две девушки) подошла к нему, попыталась поднять на ноги.
Когда это сделать не получилось, мужчина схватил пациента за куртку и поволок по земле до машины. Сотрудники экстренной службы с трудом затолкнули его в "скорую" и уложили на пол. На вопрос очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер отвечает, что носилки предназначены для "больных и трезвых", а мужчина весь грязный.
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В прошлые выходные во многих социальных сетях и на федеральных каналах вышло видео того, как в Березниках сотрудники "Скорой помощи" оказывают помощь мужчине. Сразу же глава региона Дмитрий Махонин поручил тщательно разобраться в данной ситуации. Специалистами Министерства здравоохранения Пермского края сначала была проведена документальная проверка, а затем совместно с главным внештатным специалистом по скорой помощи Аркадием Балахонцевым, специалисты выехали в Березники для проверки информации по данному случаю «на месте», также комиссия проверила наличие необходимых средств для транспортировки пациентов в карете «Скорой помощи». По закону бесплатная скорая медицинская помощь оказывается всем гражданам, состояние которых требует срочного врачебного вмешательства. В своей повседневной работе медицинские работники должны руководствоваться правилами этики и деонтологии. Созданная комиссия пришла к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи, по решению работодателя уволен главврач станции «Скорой помощи» города Березники, а участники данного происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям. Следует отметить, что решение об увольнении главного врача принято в связи с несколькими резонансными случаями со «Скорой помощью» г.Березники, которые в последнее время освещались в СМИ. Сейчас обязанности главного врача исполняет его заместитель.