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01.03.2020 17:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главврача подстанции скорой помощи в городе Березники Пермского края уволили после скандала, во время которого фельдшеры тащили пациента по лужам и грязному снегу. Об этом на своей странице в Instagram сообщает министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Специально созданная комиссия провела проверку на месте инцидента.

Фото: iStock
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"Специалисты пришли к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи, по решению работодателя уволен главврач станции "Скорой помощи" города Березники, а участники данного происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям", - написала глава ведомства.

Решение об увольнении было принято в связи с несколькими резонансными случаями со скорой помощью в Березниках. Сейчас обязанности главного врача исполняет его заместитель, отметила Мелехова.

Речь идет об инциденте, попавшем на видео. На кадрах три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по земле. Визуально мужчина не сопротивлялся и находился без сознания, предположительно, был пьян. Он лежал у входа в общественное здание. Бригада "скорой" из трех человек (мужчина и две девушки) подошла к нему, попыталась поднять на ноги.

Когда это сделать не получилось, мужчина схватил пациента за куртку и поволок по земле до машины. Сотрудники экстренной службы с трудом затолкнули его в "скорую" и уложили на пол. На вопрос очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер отвечает, что носилки предназначены для "больных и трезвых", а мужчина весь грязный.

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В прошлые выходные во многих социальных сетях и на федеральных каналах вышло видео того, как в Березниках сотрудники "Скорой помощи" оказывают помощь мужчине. Сразу же глава региона Дмитрий Махонин поручил тщательно разобраться в данной ситуации. Специалистами Министерства здравоохранения Пермского края сначала была проведена документальная проверка, а затем совместно с главным внештатным специалистом по скорой помощи Аркадием Балахонцевым, специалисты выехали в Березники для проверки информации по данному случаю «на месте», также комиссия проверила наличие необходимых средств для транспортировки пациентов в карете «Скорой помощи». По закону бесплатная скорая медицинская помощь оказывается всем гражданам, состояние которых требует срочного врачебного вмешательства. В своей повседневной работе медицинские работники должны руководствоваться правилами этики и деонтологии. Созданная комиссия пришла к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи, по решению работодателя уволен главврач станции «Скорой помощи» города Березники, а участники данного происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям. Следует отметить, что решение об увольнении главного врача принято в связи с несколькими резонансными случаями со «Скорой помощью» г.Березники, которые в последнее время освещались в СМИ. Сейчас обязанности главного врача исполняет его заместитель.

Публикация от Мелехова Оксана Борисовна (@melekhova_ob)

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Халатность врачей

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