В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле

Главврача подстанции скорой помощи в городе Березники Пермского края уволили после скандала, во время которого фельдшеры тащили пациента по лужам и грязному снегу. Об этом на своей странице в Instagram сообщает министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Специально созданная комиссия провела проверку на месте инцидента.

"Специалисты пришли к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи, по решению работодателя уволен главврач станции "Скорой помощи" города Березники, а участники данного происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям", - написала глава ведомства.

Решение об увольнении было принято в связи с несколькими резонансными случаями со скорой помощью в Березниках. Сейчас обязанности главного врача исполняет его заместитель, отметила Мелехова.

Речь идет об инциденте, попавшем на видео. На кадрах три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по земле. Визуально мужчина не сопротивлялся и находился без сознания, предположительно, был пьян. Он лежал у входа в общественное здание. Бригада "скорой" из трех человек (мужчина и две девушки) подошла к нему, попыталась поднять на ноги.

Когда это сделать не получилось, мужчина схватил пациента за куртку и поволок по земле до машины. Сотрудники экстренной службы с трудом затолкнули его в "скорую" и уложили на пол. На вопрос очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер отвечает, что носилки предназначены для "больных и трезвых", а мужчина весь грязный.