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01.03.2020 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Терпящую бедствие яхту "Сибирь" поднимут не раньше 8 марта

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Яхта "Сибирь", совершающая кругосветку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, подает сигналы SOS. Парусник оказался в трудной ситуации из-за проблем с двигателем. На призыв о помощи уже откликнулись российские суда.
Команда яхты "Сибирь" не теряет присутствия духа Фото: Омский яхтклуб Команда яхты "Сибирь" не теряет присутствия духа Фото: Омский яхтклуб
Команда яхты "Сибирь" не теряет присутствия духа Фото: Омский яхтклуб

Двигатель у "Сибири" начал серьезно барахлить на подходе к Антарктике сразу после коварного пролива Дрейка. Капитан Сергей Щербаков, лично спустившись с аквалангом под воду, внешних повреждений не обнаружил.

Фото: Омский яхтклуб
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- Идет вибрация и треск валовой на волне. Похоже, здесь целая проблема, нам не под силу. Надо подниматься, - прокомментировал "РГ" Сергей Щербаков. - Пролив Дрейка, где бушует шторм, для нас закрыт. Без посторонней помощи не уйдем. Нам крайне важно добраться до большой земли, до первого порта. Привести двигатель в порядок и продолжить экспедицию.

К решению проблем яхты оперативно подключился омский губернатор Александр Бурков, который направил срочную телеграмму министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

В Росгидромете уже прорабатывается вопрос о технической возможности поднять яхту "Сибирь" на "Академика Федорова" или "Михаила Сомова", которые прибудут на Беллинсгаузен 8-10 марта. Заменять зимовщиков также придет "Академик Трешников". Так что без помощи сибиряки не останутся.

А помощь им крайне нужна. На море продолжается шторм с ветром более 40 узлов. На горизонте появляются айсберги. Но сибиряки не теряют присутствия духа.

- Настрой у команды боевой, решаем задачи по мере их поступления, - сообщает Сергей Щербаков. - Спасибо полярникам, которые выручают водой и продовольствием. И всем, кто не оставляет нас в беде.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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