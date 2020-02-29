Яхта "Сибирь" попала в беду в самом опасном в мире проливе Дрейка

Омский губернатор Александр Бурков обратился за помощью в Минприроды РФ и просит спасти яхту "Сибирь" и ее экипаж.

У совершающей кругосветное плавание яхты возникла неисправность двигательной установки. Судно и экипаж в настоящее время находятся в непредсказуемом и крайне опасном проливе Дрейка. Починить установку на месте не представляется возможным.

- Технические неисправности ставят под угрозу выполнение задач кругосветной экспедиции и жизни ее участников, - сообщает правительство Омской области.

Единственный выход из ситуации - погрузка яхты на научно-исследовательское судно "Академик Трешников", которое должно зайти на станцию Беллинсгаузен в начале марта. Глава региона Александр Бурков попросил министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина об экстренной помощи для спасения экипажа яхты "Сибирь".

Кобылкин пообещал проработать этот вопрос. Возможно, яхту и омичей примут на борт "Академика Трешникова" и доставят в ближайший порт.

Несколько дней назад омские яхтсмены выполнили главный план экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. И водрузили на станции Беллинсгаузен флаги России и "Российской газеты".

"Сибирь" собиралась отправиться дальше после того, как в проливе стихнет шторм. Яхта должна была взять курс на Северный полюс по Тихому океану вдоль двух Америк. На родину омичи планировали вернуться только в октябре