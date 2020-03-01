Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров

Эксперты американского агентства ISeeCars обнародовали данные исследования по автомобилям с рекордно большими пробегами. В выборку попали 15,8 млн машин, которые выходят на рынок подержанных автомобилей с солидным пробегом, превышающим 200 тыс. миль (около 320 тыс. км).

Аналитики отмечают, что в целом самыми долговечными автомобилями оказались полноразмерные рамные внедорожники. Исследование показало также, что на топовых позициях рейтинга в разных сегментах больше всего представлено моделей марки Toyota.

Абсолютным лидером этого исследования стал внедорожник Toyota Land Cruiser. Эксперты определили, что в прошлом году на вторичном авторынке США 15,7% таких машин продавалось с пробегом более 320 тыс. км.

Соответственно модель Toyota Land Cruiser вышла на первое место и в категории полноразмерных SUV. Среди среднеразмерных SUV лидирует Toyota 4Runner с результатом 3,9%, а среди компактных SUV - Honda CR-V (1,1%). Первое место в классе полноразмерных пикапов досталось Toyota Tundra (2,9%), в классе среднеразмерных пикапов всех опередил Honda Ridgeline (3%).

В категории люксовых SUV в зависимости от размеров лучшими стали Lincoln Navigator (2,6%), Acura MDX (1,6%) и BMW X3 (0,2%). Самой долговечной моделью в классе полноразмерных седанов оказался Toyota Avalon (2,6%), в категории среднеразмерных и компактных седанов - Honda Accord (1,8%) и Honda Civic (2,3%) соответственно. Среди спорткаров победил Audi TT (4,1%), а среди минивэнов - Honda Odyssey (2,7%). В категории электромобилей рекордсменом по пробегу оказался Tesla Model S (2,3%), среди гибридов - Toyota Prius (2%), а в классе гибридных SUV - Toyota Highlander (4,2%).

Лидерство моделей Toyota в рейтинге исследователи объясняют тем, что такие машины отличаются долговечностью, надежностью и способностью интенсивно работать даже на больших пробегах.

Также в число самых долговечных автомобилей входят американские модели, например, Chevrolet Suburban, GMC Yukon, GMC Yukon XL и Chevrolet Tahoe. Эксперты отмечают, что это в основном "модели-соплатформенники", они более универсальны в ремонте и обслуживании, пользуются большим спросом у семейных водителей и способны проехать много тысяч километров.

В целом же рейтинг ISeeCars показывает потребителям наиболее практичные и неприхотливые в обслуживании модели. Срок службы автомобиля и его надежность во много зависят от особенностей эксплуатации и своевременности технического обслуживания, отмечают эксперты агентства.