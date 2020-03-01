Новости

В американском штате Вашингтон из- за коронавируса введен режим ЧС 04:42
Чемпионат мира по фигурному катанию не отменят из-за коронавируса 04:10
Машина скорой помощи перевернулась на юге Москвы 03:55
В Приморье возбуждено уголовное дело из-за порнокадров на видеопанно 03:30
Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре 03:10
Катера ТОФ уничтожили цели условного противника в Японском море 03:00
Полицейские задержали 70 человек в одной из кальянных Москвы 02:15
Минздрав Ирландии сообщил о первом случае заражения коронавирусом 01:42
На улицы Краснодара выведена водооткачивающая техника 01:03
Матч "Хоффенхайм" - "Бавария" был прерван из-за оскорбительного баннера 01:00
"Сельта" со Смоловым не сумела обыграть "Гранаду" 00:58
Папа Римский три дня не появлялся на публике из-за сильной простуды 00:33
На Дальнем Востоке запущено более двух тысяч новых инвестпроектов 00:01
Первая жертва коронавируса зафиксирована в США 29.02.2020
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек 29.02.2020
"Ливерпуль" прервал серию из 44 матчей без поражений в чемпионате Англии 29.02.2020
Гражданин России госпитализирован с коронавирусом в Азербайджане 29.02.2020
Следователи завели дело по факту смерти чемпиона мира по велоспорту 29.02.2020
На рейсе Москва-Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус 29.02.2020
Выставку MIPIM-2020 из-за короновируса перенесли с марта на июнь 29.02.2020
Актер Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса 29.02.2020
Шильдик Chevrolet мало поможет устаревшим узбекским машинам 29.02.2020
Восемь вернувшихся из Италии петербуржцев проверят на коронавирус 29.02.2020
В Иране обвинили США в распространении коронавируса в стране 29.02.2020
Миллиарды устройств оказались под угрозой из-за чипов Wi-FI 29.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
01.03.2020 04:42
Рубрика: В мире

В американском штате Вашингтон из- за коронавируса введен режим ЧС

В американском штате Вашингтон введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

Фото: kinopoisk.ru
Актер Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса

"Это позволит нам получить ресурсы, в которых мы нуждаемся", - заявил губернатор Джей Инсли. Напомним, при объявлении ЧС региональные власти могут просит у федеральных деньги, а также привлекать к выполнению различных задач Национальную гвардию США.

Добавим, что именно в Вашингтоне зафиксирован первый в Соединенных Штатах случай смерти человека из-за пневмонии, вызванной COVID-19. Всего же на территории страны находятся 69 человек, которые точно или предположительно заразились новым коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

В США зафиксирован первый случай COVID-19 "неустановленного происхождения"
В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях