В американском штате Вашингтон из- за коронавируса введен режим ЧС

В американском штате Вашингтон введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

"Это позволит нам получить ресурсы, в которых мы нуждаемся", - заявил губернатор Джей Инсли. Напомним, при объявлении ЧС региональные власти могут просит у федеральных деньги, а также привлекать к выполнению различных задач Национальную гвардию США.

Добавим, что именно в Вашингтоне зафиксирован первый в Соединенных Штатах случай смерти человека из-за пневмонии, вызванной COVID-19. Всего же на территории страны находятся 69 человек, которые точно или предположительно заразились новым коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.