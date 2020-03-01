В ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил задержание турецкими властями журналистов новостного агентства Sputnik.
"Я осуждаю угрозы и попытку нападения на троих журналистов Sputnik в Турции в Анкаре. Я обеспокоен сообщениями, что они были задержаны из-за публикации материала. Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов", - написал Дезир на своей странице в Twitter.
Напомним, накануне неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая им и обвиняя в предательстве родины в связи с работой на российское СМИ. Затем полиция задержала репортеров. Как отмечают местные СМИ, это произошло в связи с публикацией ими статьи, посвященной переходу в 1939 году части сирийской территории под контроль Турции.
МИА "Россия сегодня" обратилось в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в связи с инцидентом.
Как отметила главный редактор агентства Маргарита Симоньян, после нападения журналисты обратились в полицию и с тех пор больше не выходили на связь.
I condemn last night's threats & attempted attack against 3 #Turkey based @sputnik_TR journalists, outside their homes in Ankara. Also concerned that they were reportedly detained today over an article. I urge the authorities to ensure the safety of foreign correspondents.— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) March 1, 2020