В РФ увеличили список территорий для тестирования беспилотных автомобилей

С 1 марта 2020 года беспилотные автомобили можно будет тестировать в новых регионах. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Беспилотные автомобили смогут выходить на дороги общего пользования в Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.

Ранее тестирование беспилотных автомобилей было разрешено только в Москве и Татарстане. Распоряжение об этом было принято в 2018 году.

Сертификаты, которые необходимы для тестирования на дорогах общего пользования, уже имеют автомобили "Яндекса" и МАДИ. В ближайшее время его может получить и КамАЗ - в декабре прошлого года компания начала первые тестовые заезды своего беспилотника. Еще один проект планируется тестировать на дорогах Санкт-Петербурга - речь идет о компании StarLine, которая специализируется на разработке беспилотных автомобилей.