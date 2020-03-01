Новости

Skoda Kodiaq: за что россияне полюбили большой чешский кроссовер 16:59
В Москве в квартире нашли тела супругов 16:56
Семин заявил, что не использовал мат в адрес арбитра на игре с "Зенитом" 16:55
"Яндекс. Такси" введет рейтинг пассажиров 16:55
Фейковые новости о коронавирусе заполонили соцсети 16:42
Ватикан раскроет документы о "Папе Гитлера" 16:10
Исследование опровергло выводы ОАГ о подтасовке на выборах в Боливии 15:55
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли во время экстрим-Масленицы 15:50
В Японии все члены экипажа покинули судно Diamond Princess 15:48
В РФ увеличили список территорий для тестирования беспилотных автомобилей 15:40
Гидрометцентр рассказал об аномальной погоде в марте 15:38
Вышел трейлер исторической драмы о Шотландии XIV века "Роберт Брюс" 15:24
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Письмо королю" 15:12
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров 15:10
Пермяк попал в Книгу рекордов Гиннесса, проплыв через Берингов пролив 15:07
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам 14:55
В Иране число инфицированных коронавирусом достигло 987 человек 14:35
Автобус привез футболистов "Рубина" на игру с "Тамбовом" не на тот стадион 14:19
В ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции 14:12
Болельщики "Локомотива" избили фаната "Зенита" на стадионе во время игры ЧР 14:09
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски 14:07
Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом 13:41
Минобороны РФ опровергло информацию о сбитом Су-24 в Сирии 13:25
Валерий Гергиев назвал уникальным орган в "Зарядье" 12:59
Новый московский орган за сутки послушали 20000 человек 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
01.03.2020 15:40
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

В РФ увеличили список территорий для тестирования беспилотных автомобилей

Текст: Иван Черноусов
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С 1 марта 2020 года беспилотные автомобили можно будет тестировать в новых регионах. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Что ждет беспилотный автотранспорт в будущем

Беспилотные автомобили смогут выходить на дороги общего пользования в Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.

Ранее тестирование беспилотных автомобилей было разрешено только в Москве и Татарстане. Распоряжение об этом было принято в 2018 году.

Сертификаты, которые необходимы для тестирования на дорогах общего пользования, уже имеют автомобили "Яндекса" и МАДИ. В ближайшее время его может получить и КамАЗ - в декабре прошлого года компания начала первые тестовые заезды своего беспилотника. Еще один проект планируется тестировать на дорогах Санкт-Петербурга - речь идет о компании StarLine, которая специализируется на разработке беспилотных автомобилей.

Авто Власть Работа власти Правительство Компании Информационные технологии Яндекс Компании Автомобилестроение Российский автопром КАМАЗ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Средняя Волга СЗФО Ленинградская область ЦФО Владимирская область ПФО Нижегородская область СЗФО Новгородская область ПФО Самарская область

Главное сегодня

Путин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть
Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета
Украина изменила правила пересечения границы с Россией
В Крыму объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку