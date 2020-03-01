Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей, владельцам которых транспортный налог начисляется с повышающим коэффициентом. Список пополнили автомобили таких брендов, как Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru. В целом он увеличился на 104 транспортных средства.

Речь идет о машинах средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Основу обновленного списка составляют автомобили стоимостью от 3 до 5 млн руб. - 632 машины (+54 к 2019 году). В категории от 5 до 10 млн руб. - 484 позиции (+38 к 2019 году). Машин стоимостью от 10 до 15 млн руб. ровно 100 штук (+3 к 2019 году). Свыше 15 млн руб. - 82 (+9 шт. к 2019 году). Как поясняют в минпромторге, список формируется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска базовых версий, предоставленных в министерство производителями. Фактическая стоимость, указанная в договорах купли-продажи, не учитывается.

Для роскошных автомобилей в России действуют повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога. Для машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей - 1,1 (налог увеличивается на 10%), стоимостью от 5 до 10 млн - 2, для тех, что дороже 10 млн, - 3 (рост налога в 3 раза). Аудиторы Счетной палаты рекомендовали минпромторгу также включить в список такие машины как Tesla Motors Model S, Mercedes S63 АМG Limousine L, Porsche Cayman GT4.