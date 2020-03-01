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01.03.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: американец угнал катафалк с телом и устроил гонки по городу

Текст: Вадим Давыденко

Житель Пасадены (пригород Лос-Анджелеса) Джеймс Хуарес устроил на угнанном у здания церкви катафалке лихой заезд по скоростной автостраде.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Мало того, что это был Lincoln Navigator, машина, не предназначенная для стритрейсинга, внушающая уважение и мысли о вечном, так в нем еще и было тело покойного! Но Хуареса это ничуть не смутило.

Он лихо промчался по трассе 110, слегка зацепив несколько попутных машин, а когда в погоню за ним пустилась полиция, бросил разбитый катафалк у обочины и сбежал.

Задержали его к концу дня. Причины его поступка правоохранители пока не озвучили, да и вряд ли это могло быть что-то кроме алкоголя или наркотиков.

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