Видео: американец угнал катафалк с телом и устроил гонки по городу

Житель Пасадены (пригород Лос-Анджелеса) Джеймс Хуарес устроил на угнанном у здания церкви катафалке лихой заезд по скоростной автостраде.

Мало того, что это был Lincoln Navigator, машина, не предназначенная для стритрейсинга, внушающая уважение и мысли о вечном, так в нем еще и было тело покойного! Но Хуареса это ничуть не смутило.

Он лихо промчался по трассе 110, слегка зацепив несколько попутных машин, а когда в погоню за ним пустилась полиция, бросил разбитый катафалк у обочины и сбежал.

Задержали его к концу дня. Причины его поступка правоохранители пока не озвучили, да и вряд ли это могло быть что-то кроме алкоголя или наркотиков.