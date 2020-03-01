Войну с Сирией назвали ловушкой для Эрдогана

В турецкой партии Vatan считают, что начало войны Турции с Сирией может стать ловушкой для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Как передает РИА Новости со ссылкой на решение партии, обострение ситуации в провинции Идлиб вызывает опасения.

"Напряженность в отношениях двух стран вызывает опасения. Мы предупреждаем - Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией", - отмечается в заявлении Vatan.

Кроме того, в партии предупредили, что не только Турция сталкивается с серьезными угрозами, но и ее соседи - Сирия, Ирак, Иран и Россия. Война против Сирии станет "шагом в капкан", считают в Vatan. В решении партии также говорится, что война с Сирией изолирует Турцию и оттолкнет ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая.