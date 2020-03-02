Aurus получил свыше 700 предзаказов

Российская марка представительских автомобилей Aurus собрала уже более 700 предзаказов (из них 65 на преддоговорной стадии). Первые товарные экземпляры для частных клиентов выпустят в мае 2021 года на заводе Sollers (индустриальный партнер НАМИ) в Елабуге. Об этом рассказал гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

"В мае 2021 года первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей должны сойти с конвейера в Елабуге, и я думаю, что интервал будет 14 месяцев, потом пойдет Komendant", - заявил РИА Новости Ширинов.

По его словам, один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там уже ездит один лимузин Aurus Senat L700. Он был передан Минпромторгом высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию год назад на выставке Defexpo.

Отмечается, что арабам понравилась мощь, стиль и дизайн российского автомобиля, но в то же время они просили доработать индивидуализацию салона и варианты цветовых решений машины.

Досборка в ОАЭ внедорожников Aurus Komendant, о возможности организации которой ранее велись переговоры с Tawazun (совладельцем ООО "Аурус"), экономического смысла не имеет.

"Делать какие-то спецверсии и так далее, возможно, но на сегодняшний день мы вполне справимся с этим и в России, для того, чтобы поставлять клиенту автомобиль "под ключ", - резюмировал Адиль Ширинов.

Напомним, Aurus начал разрабатывать московский институт ФГУП НАМИ в рамках проекта "ЕМП" еще в конце 2012 года. В результате создана унифицированная платформа и линейка "люксовых" автомобилей на её базе. В полном составе семейство будет включать: седан S600, лимузин L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолёт. Не исключено появление купе.