Автостраховщики заявили о критической ситуации с убыточностью ОСАГО

Автостраховщики заявляют о критической ситуации с убыточностью в ОСАГО. В январе-феврале 2020 года средняя выплата по "автогражданке" увеличилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост зафиксирован в 67 регионах РФ, где проживают 84% всех автовладельцев.

Закон отводит на выплаты по ОСАГО 77% страховых премий. В январе 2020 года этот показатель превысил 80%, сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По его словам, вследствие возросшей между страховщиками конкуренции после начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшей 9 января 2019 года, снизился размер средней премии по обязательной "автогражданке" и выросла средняя премия. В первые два месяца 2020 года последний показатель увеличился почти на четыре тысячи рублей - до 74 481 рубля. Годом раньше он был на уровне 70 548 рублей.

Вместе с тем средняя выплата по ОСАГО все сильнее приближается к средней выплате по добровольному виду страхования - каско, отмечают автостраховщики. Так, по данным ЦБ за девять месяцев 2019 года, средняя выплата по каско составила 96 885 рублей, что в 1,3 раза превышает среднюю выплату по ОСАГО. А вот средняя премия по каско превышает среднюю премию по обязательной "автогражданке" в разы - за тот же период она достигла 35 600 рублей, тогда как средняя премия по ОСАГО составляет около 5,5 тысяч рублей.

"Такое близкое значение выплаты по каско и по ОСАГО при таком, очевидно, неравном размере страховой премии свидетельствует о том, что рынок ОСАГО балансирует сейчас на грани рентабельности", - отметил Юргенс.