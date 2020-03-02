Цены на нефть растут более чем на 3% после падения на прошлой неделе

Мировые цены на нефть перешли к росту после падения в конце прошлой недели. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне они выросли более чем на 3%. Цена марки Brent достигла 51,29 доллара за баррель, а WTI - 46,16 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

Очередной кульбит котировок "черного золота" связан с реакцией рынка на сообщения о готовности Саудовской Аравии поддержать дополнительное сокращение добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.

Встреча министерского комитета стран, участвующих в ОПЕК+, должна состояться 5-6 марта в Вене. Инвесторы ожидают, что на ней будет принято решение о снижении производства нефти, чтобы нивелировать риски падения спроса на "черное золото" из-за распространения коронавируса в мире. Первоначально речь шла о возможном сокращении добычи на 600 тыс. баррелей в сутки, но после расширения эпидемии за пределами Китая и падения цены марки Brent ниже 50 долларов за баррель появилась информации о снижении производства на 1 млн баррелей в сутки.

При этом по-прежнему нет точной статистики падения спроса на нефть как в самом Китае, так и в мире. Оценка ущерба эпидемии для нефтяного рынка пока основывается на приблизительных данных. Так, снижение потребления в Китае оценивается от 0,15 до 0,6 млн баррелей в сутки.

Пока неизвестна и позиция других стран-участников соглашения ОПЕК+, в том числе и России, относительно дополнительного сокращения добычи нефти. Президент России Владимир Путин 1 марта назвал нынешний уровень цен приемлемым для России, но заявил о готовности нашей страны к диалогу с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.