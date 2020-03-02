Citroen представил дешевый электромобиль для каждого

Citroen к 101-летию со дня своего основания подготовил уникальный двухместный электромобиль Ami - "друг" в переводе с французского.

Citroen Ami в самой компании называют легким электрическим квадроциклом с полностью закрытым кузовом и отопителем салона. Его уникальная симметричная конструкция составлена из миминума деталей: правая и левая двери, окна, крылья, лобовое и заднее стекла - все взаимозаменяемое.

Для персонализации Citroen предложит набор аксессуаров от аппликаций на кузов до пластиковых спойлеров, накладок и рейлингов на крышу. При этом как на раннем Ford T цвет кузова только один, но не черный, а серый.

Фото: Пресс-служба Citroen.

При чрезвычайно компактных габаритах (длина 2,41 м, ширина 1,39 м, высота 1,52 м) он обладает завидной маневренностью - радиус разворота всего 7,2 м. Электромотор мощностью 8 л.с. разгоняет Ami до 45 км/ч. Запас хода - до 70 км. Полная зарядка литий-ионной батареи от бытовой сети напряжением 220 В происходит за 3 ч.

Citroen Ami прост в управлении и не требует водительских прав. Во Франции управлять им может подросток с 14 лет, имеющий сертификат дорожной безопасности (инструктаж и получение входят в обязательную программу школьного обучения). В России для него потребовалась бы полноценная категория B из-за превышения допустимой массы в 400 кг (Ami = 425 кг без батареи), но во Франции декларирование Ami более комфортабельной альтернативой общественному транспорту, мототехнике и велосипеду вполне уместно. Особенно оценят пожилые и маломобильные граждане.

Фото: Пресс-служба Citroen.

Самый приватный, но дорогостоящий вариант использования Ami - покупка за 6000 евро включая вычет по НДС 900 евро.

Ami также можно будет взять в рассрочку на 48 месяцев с первым взносом 2644 евро и ежемесячной выплатой 19,99 евро. А можно воспользоваться услугами каршеринговых партнеров Citroen c поминутной, почасовой, посуточной арендой Ami. Производитель обещает цены ниже, чем в среднем за аренду мопедов.

Во Франции прием заказов на Ami открывается 30 марта. Затем он появится в Испании, Италии, Бельгии, Португалии и Германии. Первые поставки товарных машин - в июне. В каршеринге Ami будет доступен с весны.