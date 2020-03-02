Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей

Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.

Как сообщает агентство CTK, такое решение принято из-за угрозы распространения коронавируса. Официальное объявление сделал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

"Решение принял Совет национальной безопасности, и организаторам придется с ним согласиться, - сказал он. - Другой альтернативы здесь нет, учитывая какое количество зрителей должно было посетить эти соревнования".

По данным агентства, ожидалось, что Нове Место, где пройдут гонки, должны были посетить около 39 тысяч зрителей в день. Все билеты были уже проданы.

В воскресенье в Чехии зафиксировали первые три случая заболевания коронавирусом.