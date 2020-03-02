ФАС не исключила новых картельных дел из-за роста цен на медицинские маски

Рост цен на медицинские маски может обернуться открытием новых картельных дел, не исключают в Федеральной антимонопольной службе.

"По маскам у нас есть вопросы, что могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут еще", - сказал журналистам замруководителя ведомства Андрей Цариковский, которого цитирует ТАСС.

Рост цен на маски ФАС выявила в феврале 2020 года. Они начали стремительно дорожать на фоне сообщений о разрастании эпидемии коронавируса в Китае. В антимонопольной службе уточняли, что в некоторых регионах (в их числе был Санкт-Петербург) маски подорожали в десятки раз.

По информации ФАС, цены подняли не только аптеки. Маски заметно подорожали и в оптовом звене.

Масштабы эпидемии коронавируса продолжают разрастаться. По последним данным, число заразившихся в мире превысило 88,4 тысяч человек.