Гастроли Гергиева и солистов Мариинки начнутся в Метрополитен-опере

Сегодня Метрополитен-опера представит одну из самых ярких премьер театрального сезона - "Летучий голландец" Вагнера. Новый спектакль Франсуа Жирара - совместная постановка с Нидерландской национальной оперой, Оперой Квебека и Фестивалем культуры и искусства в Абу-Даби. Премьерные показы пройдут под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Исполнительский состав поистине великолепен. Солист Мариинского театра Евгений Никитин исполнит одну из своих коронных партий Голландца, а обладательница великолепного сопрано Аня Кампе дебютирует на сцене Метрополитен-опера в роли Сенты. Даланда споет Франц-Йозеф Зелиг, который уже не раз исполнял эту партию по всему миру. Солист Мариинского театра Сергей Скороходов исполнит роль Эрика.

Продирижировав первыми шестью премьерными спектаклями, Валерий Гергиев продолжит гастроли и проведет серию концертов при участии прославленных музыкантов в Канаде, Доминиканской Республике, Колумбии и США.

В Канаде его ждет выступление вместе с Монреальским симфоническим оркестром и известным венгерским скрипачом Кристофом Барати. В Сантьяго-де-лос-Кабальерос и Санто-Доминго Симфонический оркестр Мариинского театра выступит с одним из самых востребованных пианистов мира Даниилом Трифоновым, скрипачом Кристофом Барати и вокалистами Мариинки Сергеем Скороходовым (тенор) и Владиславом Куприяновым (баритон).

После этого артисты и музыканты Мариинского театра отправятся в Колумбию, чтобы принять участие в вечере на сцене Театро Майор (Богота).

Мировой тур маэстро завершится в США, где Валерий Гергиев даст концерты вместе с крупнейшими американскими оркестрами: Нью-Йоркским филармоническим и Чикагским симфоническим. Дирижер предложил им исполнить русскую программу: в Нью-Йорке прозвучат сочинения Щедрина, Рахманинова и Стравинского, в Чикаго - "Ленинградская" симфония Шостаковича.