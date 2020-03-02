Япония готовится к введению ЧС из-за коронавируса

Местное правительство каждый день прибегает к новым мерам, призванным остановить распространение опасной инфекции. Однако окончательно погасить разрозненные вспышки заболевания на территории островного государства пока не удается.

Накануне в Японии были закрыты многие музеи и развлекательные парки, в том числе популярный токийский Disneyland. Кроме того, власти распорядились приостановить проведение всех крупных спортивных и культурных мероприятий. Турнир по борьбе сумо в Осаке отменять не стали, но он пройдет при абсолютно пустых трибунах.

До начала апреля на вынужденный перерыв ушли практически все японские школы. Отказались от данного шага только в префектуре Симанэ на юго-западе острова Хонсю. В семьях, где оба родителя работают, были в шоке от внеочередных каникул.

Японское министерство финансов разрешило вносить изменения в рабочий график банкам и некоторым другим учреждениям. Теперь они могут временно закрывать свои отделения, если среди служащих выявят заразившихся коронавирусом.

В Токио в кратчайшие сроки намерены доказать всему миру эффективность японской системы по предотвращению подобного рода кризисов. Развернувшаяся со стороны зарубежных СМИ критика японского правительства после из рук вон плохо организованного карантина на круизном лайнере Diamond Princess посеяло сомнения в способности страны контролировать ситуацию во время ЧС. Все сильнее начинают звучать пока еще острожные мнения о необходимости переноса или отмены проведения летней Олимпиады в Токио.

Внешне японское население ведет себя спокойно. Сохраняется ощущение, будто на архипелаге и нет никакого коронавируса. Однако это чувство сменяется на беспокойство сразу после посещения первого магазина с пустыми полками, где еще несколько дней назад стояла туалетная бумага и дезинфицирующие средства.

Ярким свидетельством нервозности японцев стала ситуация с мгновенным исчезновением с прилавков туалетной бумаги. Кто-то запустил в соцсетях "утку", мол, ее изготавливают из одинакового сырья с лицевыми масками. Авторы постов утверждали, что в этой связи вскоре появится острый дефицит на туалетную бумагу. Население отреагировало мгновенно. В минувшую пятницу перед магазинами появились длинные очереди. Все кинулись скупать рулоны туалетной бумаги в огромных количествах. Позже власти заявили об отсутствии проблем с запасами туалетной бумаги. Однако во многих торговых точках ее нет до сих пор.

Эпидемия как таковая в Японии еще не началась, но уже сейчас сложно достать антибактериальные жидкости и гели для рук. Люди как горячие пирожки расхватывают супы быстрого приготовления, макароны и муку. Одним словом, страна готовится к чему-то страшному.

Несмотря на сдержанность местного населения, периодически отдельные граждане не могут спокойно реагировать на внешние раздражители. Так, накануне один японец во время поездки в метро не стал терпеть, когда находящийся с ним рядом пассажир, будучи без маски, раскашлялся. Мужчина подошел к нему вплотную и начал громко кричать. Одновременно две женщины пытались успокоить чересчур бдительного соотечественника. Чудом все обошлось без рукоприкладства. Видео произошедшего неизвестный заснял на смартфон и выложил в Twitter.

Японская экономика терпит серьезные убытки от коронавируса. В феврале на десять процентов сократились объемы продаж новых автомобилей на внутреннем рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страдают предприятия, имеющие тесные связи с КНР. Премьер Синдзо Абэ уже распорядился оказать финансовую поддержку представителям среднего и малого бизнеса. На указанные меры выделят около 270 миллиардов иен.

Сильно просела туристическая отрасль. Отдыхающие массово отменяют поездки в Страну восходящего солнца. Сократилось число гостей из Китая, которые составляли основную часть турпотока.

По официальным данным, в Японии коронавирусом заразились 973 человека. При этом 12 больных не смогли побороть недуг и скончались. Случаи инфицирования зарегистрированы в 25 префектурах страны. Наиболее серьезная обстановка наблюдается в северном губернаторстве Хоккайдо, где число пациентов с коронавирусом достигло 77 человек. Сахалинская область из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта приостанавливает авиасообщение с Хоккайдо.

Статистику японским властям существенно подпортил круизный лайнер Diamond Princess. Судно с начала февраля стоит рядом с портовым городом Йокогама. На его борту были выявлены 705 инфицированных. Только на этой неделе борт оставили все члены экипажа. Последним на берег сошел, как это и положено, капитан корабля.

В Японии активно следят за развитием ситуации в других странах. Накануне японское внешнеполитическое ведомство объявило о повышении до второго (из четырех возможных - прим. "РГ") уровня опасности в отношении некоторых регионов Италии на фоне быстрого распространения коронавируса. Японским гражданам, в частности, рекомендовано без лишней надобности не посещать области Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья. Ранее официальный Токио призвал население не ездить в некоторые части Южной Кореи, в частности в город Дэгу и уезд Чхондо провинции Кёнсан-Пукто.