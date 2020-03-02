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02.03.2020 20:23
Рубрика: В мире

Заводы ставят на дезинфекцию

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Власти Южной Кореи предоставили статистику, которая позволила уточнить детали распространения инфекции.

Как оказалось, из всех возрастных групп самой уязвимой являются молодые люди от 20 до 29 лет, на чью долю сейчас приходится почти тридцать процентов инфицированных. На втором месте - люди от 50 до 59 лет. Из этого возраста среди больных - почти каждый пятый. Умирают же в первую очередь люди преклонного возраста - старше 70 лет и, как правило те, у кого уже ранее были серьезные проблемы со здоровьем. Если говорить о географии распространения, то вирус по-прежнему бушует в своем первоначальном очаге - городе Тэгу и провинции Северная Кенсан. Большинство заболевших - прихожане секты "Синчхончжи", которая базируется в Тэгу, имея представительства в других регионах Кореи и за рубежом.

Фото: AP Photo/Andy Wong
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В понедельник правительство Сеула подало в прокуратуру запрос о проведении расследования в отношении основателя и лидера "Синчхончжи" 89-летнего Ли Ман Хи, а также глав 12 региональных филиалов церкви. Их обвиняют в покушении на убийство, нанесении увечий и нарушении закона по борьбе с распространением с инфекционными заболеваниями. Как утверждают обвинители, руководство "Синчхончжи" намеренно предоставило искаженные данные по прихожанам и своей деятельности, стремясь из корыстных побуждений ввести в заблуждение власти, которые пытались выяснить пути распространения COVID-19. Медики в Тэгу работают на износ, но уже валятся с ног. СМИ сообщают, что катастрофически не хватает помещений для карантина. Несколько человек умерли, дожидаясь очереди на госпитализацию.

Ряд крупных заводов, включая автомобилестроительный концерн Hyundai Motor, электронных гигантов Samsung Electronics, LG Innotek и другие ведущие компании, вынужденно остановлены из-за случаев инфекции среди персонала. Для дезинфекции приходится на несколько дней прекращать производство.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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