Как оказалось, из всех возрастных групп самой уязвимой являются молодые люди от 20 до 29 лет, на чью долю сейчас приходится почти тридцать процентов инфицированных. На втором месте - люди от 50 до 59 лет. Из этого возраста среди больных - почти каждый пятый. Умирают же в первую очередь люди преклонного возраста - старше 70 лет и, как правило те, у кого уже ранее были серьезные проблемы со здоровьем. Если говорить о географии распространения, то вирус по-прежнему бушует в своем первоначальном очаге - городе Тэгу и провинции Северная Кенсан. Большинство заболевших - прихожане секты "Синчхончжи", которая базируется в Тэгу, имея представительства в других регионах Кореи и за рубежом.

В понедельник правительство Сеула подало в прокуратуру запрос о проведении расследования в отношении основателя и лидера "Синчхончжи" 89-летнего Ли Ман Хи, а также глав 12 региональных филиалов церкви. Их обвиняют в покушении на убийство, нанесении увечий и нарушении закона по борьбе с распространением с инфекционными заболеваниями. Как утверждают обвинители, руководство "Синчхончжи" намеренно предоставило искаженные данные по прихожанам и своей деятельности, стремясь из корыстных побуждений ввести в заблуждение власти, которые пытались выяснить пути распространения COVID-19. Медики в Тэгу работают на износ, но уже валятся с ног. СМИ сообщают, что катастрофически не хватает помещений для карантина. Несколько человек умерли, дожидаясь очереди на госпитализацию.

Ряд крупных заводов, включая автомобилестроительный концерн Hyundai Motor, электронных гигантов Samsung Electronics, LG Innotek и другие ведущие компании, вынужденно остановлены из-за случаев инфекции среди персонала. Для дезинфекции приходится на несколько дней прекращать производство.