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02.03.2020 13:42
Рубрика: В мире

Samsung и LG временно закрыли заводы из-за коронавируса

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Вспышка коронавируса COVID-19 продолжает превращаться для Южной Кореи в серьезную не только медицинскую и общественную, но и экономическую проблему. Два ведущих электронных гиганта страны Samsung Electronics и LG Innotek заявили о вынужденном закрытии некоторых своих заводов, где были зафиксированы вспышки инфекции.

Несколько дней назад Hyundai Motor заявил о закрытии одного из ведущих своих автомобилестроительных заводов в Ульсане на дезинфекцию в связи с заболеванием сотрудника COVID-19. 2 марта примеру Hyundai вынуждены были последовать Samsung и LG в отношении своих заводов в городе Куми, который расположен недалеко от мегаполиса Тэгу, являющегося сейчас главным очагом вспышки COVID-19.

Как говорится в заявлении Samsung Electronics, завод, расположенный в городе Куми, где производятся смартфоны, будет закрыт как минимум до воскресенья, 8 марта. На предприятии один из сотрудников заразился коронавирусом, так что теперь весь завод будут чистить. Представитель электронного гиганта пообещал, что будут приняты "все необходимые меры" с точки зрения обеспечения безопасности работы. На этом предприятии в Куми производят смартфоны Galaxy Z Flip и Galaxy S20. Впрочем, по словам экспертов, данный шаг не сильно скажется на общих объемах производства Samsung, так как относительная доля конкретно этого предприятия невелика.

Фото: EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO
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Точно такой же шаг решило сделать и руководство другой южнокорейской электронной компании LG Innoteck в отношении также расположенного в Куми предприятия. Завод, где производятся модули фотокамер для американских смартфонов iPhone компании Apple, будет закрыт до 9 марта. Причина такая же, как и у Samsung Electronics: один из рабочих заразился коронавирусом, а потому все предприятие будут дезинфицировать.

Напомним, что по данным на вторую половину дня 2 марта 2020 года в Южной Корее в общей сложности зарегистрировано 4 335 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из которых 599 человек заболели только за прошедшие сутки. Число жертв составило 26 человек при 31 выздоровевшем человеке.

В мире Восточная Азия Южная Корея Компании Информационные технологии Samsung Компании Информационные технологии LG Распространение коронавируса COVID-19

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