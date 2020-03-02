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02.03.2020 07:20
Рубрика: В мире

Количество инфицированных COVID-19 в Южной Корее превысило 4 тысячи

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее продолжает расти быстрыми темпами. По данным на 2 марта, инфицированных в стране более четырех тысяч.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как сообщили в министерстве здравоохранения Республики Корея, они меняют точку отсчета определения новых больных COVID-19. Изменения коснутся только утреннего брифинга, который проходит в 10:00. Теперь в это время будут сообщаться данные, которые были получены в полночь. А ранее приводилась статистика на 9 утра. Брифинг во второй половине дня, который проходит в 5 часов вечера по местному времени, останется без изменений. Данные будут приводиться на 16:00.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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Учитывая это, получается, что обнародованная сегодня утром статистика временно упускает период с полуночи до 9 часов утра, так как эти данные будут учтены в вечернем брифинге. Несмотря на это, число новых случаев заражения COVID-19 все равно оказалось внушительным. Так, по данным на полночь 2 марта, в Южной Корее было зарегистрировано еще 476 заразившихся новым коронавирусом, выздоровел лишь один человек, а четыре скончались. В результате численность заразившихся в стране превысила уже четыре тысячи человек, достигнув отметки 4212 инфицированных. При этом умерли 22 пациента и 31 выздоровел.

Подавляющее большинство зараженных - на юго-востоке Кореи в районе города Тэгу и провинции Северная Кенсан. На них сейчас приходится 87,9 процента заболевших. Только в одном Тэгу 3080 инфицированных, а в провинции Северная Кенсан - 624. Среди других регионов, где также много заболевших, можно выделить столичную провинцию Кенги (92 человека), Сеул (91), Пусан (88), провинции Южная Чхунчхон (78) и Южная Кенсан (64).

Корейские специалисты также предоставили данные по возрастному и половому составу заболевших. Как выяснилось, почти две три инфицированных (62 процента) - женщины. Чаще всего заболевают молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет (почти 30 процентов). Затем идет группа 50-59 лет (около 20 процентов).

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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