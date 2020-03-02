В Южной Корее зафиксированы 476 новых случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее еще 476 человек заразились коронавирусом COVID-19. Данные за сутки обнародовал Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Больше всего инфицированных в городе Тэгу (377 новых случаев). Антитела к вирусу обнаружены в крови адептов религиозной секты Синчхончжи. Среди жертв COVID-19 доминируют люди преклонного возраста и те, чей организм был ослаблен другими болезнями.

В связи со сложной эпидобстановкой в стране власти республики решили на неделю перенести начало учебного года в школах. Занятия начнутся 9 марта, информирует ТАСС.