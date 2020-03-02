Как стать владельцем заброшенного гаража

Многие построенные еще в СССР гаражи оказались заброшенными, так как владельцы ушли из жизни, а наследников не осталось. Строения постепенно ветшают и разрушаются. Однако существует возможность законным способом переоформить заброшенный объект и вновь использовать его по назначению.

Прежде всего нужно выяснить, было ли бывшим хозяином оформлено право собственности на гараж или было получено разрешение на установку от администрации муниципалитета. Если бывший владелец строения не оставил наследников или информация о них отсутствует, то можно пойти путем оформления документов на бесхозную постройку.

Для этого, как сообщила aif.ru член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, необходимо вместе с коммунальными службами составить акт о наличии гаража без хозяина на их территории. Затем следует предоставить заявление в муниципалитет с просьбой поставить бесхозное имущество на баланс, в течение года ждать объявления собственника и получить право на пользование гаражом и собственностью через суд.

Если гараж представляет собой металлическую перевозную будку или собранную из секций конструкцию, то ситуация упрощается. Процедура оформления такого объекта немного отличается от оформления капитальной недвижимости. Перевозной гараж можно заявить в полицию, как "найденную бесхозную вещь", и ждать, пока найдется владелец. Хранить его можно как в полиции, так и на своей территории. Если владелец не объявился, тогда следует подавать заявление в суд с просьбой признать "найденную вещь" собственностью нового хозяина.

После этого следует обратиться в управу района с письменным заявлением о разрешении установки временного строения по указанному адресу. В случае если заявление будет одобрено, заключается договор краткосрочной аренды земельного участка. Физическое лицо предоставляет ксерокопии паспорта, техпаспорта и свидетельства о регистрации ТС.

Столичным автовладельцам рекомендуем ориентироваться на постановление правительства Москвы № 526-ПП от 08.07.2003 года "О порядке получения разрешений на установку металлических тентов и оформления прав краткосрочной аренды на земельные участки, занимаемые этими объектами".