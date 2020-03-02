Курс евро вырос до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Рубль начинал день уверенным укреплением, но фактически растерял свои достижения, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. При этом если обратить внимание на доходность американских казначейских обязательств, то неуверенность рубля не будет казаться неожиданной, указывает он. Доходность по 10-летним бумагам упала к середине европейской сессии до 1,06% по сравнению с 1,09% в утренние часы. Нефть также отскочила от отметки 52 долларов за баррель Brent и вновь приблизилась к уровню 50 долларов, подчеркивает аналитик.

Укрепление евро и японской иены говорит о том, что аппетиты к риску у инвесторов остаются слабыми, отмечает Кочетков. О том же свидетельствует и падение доходностей по американским казначейским обязательствам. Инвесторов продолжает "болтать" от страхов по поводу последствий коронавируса до оптимизма поддержки со стороны центральных банков.

"Однако главным риском могут неожиданно стать проблемы с ликвидностью у финансовых организаций. Масштабное падение рынков после пиковых значений могло спровоцировать недостаток средств у банков или инвестиционных фондов. Если в ближайшую неделю мы услышим о подобных событиях, то коронавирусный кризис покажется незначительным событием перед лицом финансового недоверия", - считает Кочетков.

Биржевые торги на прошлой неделе завершились для рубля очередным провалом до прошлогодних показателей. Так, в прошлую пятницу торги закрылись на уровне 66,88 рубля за доллар и 73,82 рубля за евро. На пике в пятницу курс поднимался до 67,65 рубля за доллар и 74,74 за евро, следует из данных Мосбиржи. В целом курс рубля подешевел с начала года примерно на 8% - в январе за доллар давали около 62 рублей.

По словам министра финансов Антона Силуанова, снижение рубля на прошлой неделе было связано с падением цен на нефть. Он указал, что глобальные изменения на нефтяном рынке не могут совсем не влиять на динамику российской валюты даже с учетом действия бюджетного правила. По мнению Силуанова, цены на нефть не будут низкими долго. Но даже с баррелем ценой и по 30 долларов российский бюджет сможет финансировать расходы, заверил глава Минфина.