На Украине отказ отмечать День Победы назвали цинизмом

Отказ отмечать День Победы на Украине является проявлением цинизма, идолопоклонничества по отношению к Западу и русофобской истерии. Такую оценку действиям Киева дал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Подобное заявление он сделал в ответ на слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что власти не собираются устраивать торжества по случаю 9 Мая.

"Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?" - заявил Медведчук.

По его словам, в обоих случаях Пристайко должен подать в отставку, потому что у него нет морального права выступать от имени миллионов украинцев, считающих День Победы священным праздником.

Депутат также заявил, что нынешняя украинская власть не сделала выводов из уроков прошлого, о чем свидетельствуют различные запреты в отношении героев Великой Отечественной войны и увековечивание памяти преступников, поддерживавших нацистов.

По мнению Медведчука, Пристайко является дипломатическим недоразумением. Он и та "свора, частью которой он является", возможно, не будут отмечать День Победы, подчеркнул депутат. Но украинский народ будет, и не один, уверен Медведчук.