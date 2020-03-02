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02.03.2020 17:54
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Kia вышел на российский рынок. Цены стартуют от 1,1 млн

Текст: Андрей Полухин

Kia Seltos со 2 марта доступен для покупки у дилеров корейского бренда. Автомобили получили "беспрецедентный", как подчеркивают в компании, выбор из 20 комплектаций. Цены составляют от 1,1 до 2 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Отметим, широкий выбор версий обоснован наличием сразу трех бензиновых двигателей, четырех трансмиссий и двух типов привода. Речь, напомним, идет о двух "атмосферниках" - 1.6 и 2.0 мощностью 121-123 и 149 л.с. соответственно и турбированном 1.6 T-GDI с отдачей в 177 л.с. Система полного привода доступна только на версиях с безнаддувным мотором. Что касается трансмиссии, то в линейке есть вариатор, 6-ступенчатые "механика" и "автомат", а также 7-скоростной преселективный "робот". Все это умножается на 6 вариантов оснащения - от Classic до Premium. А еще потребителям предстоит выбирать из 14 вариантов одноцветной окраски и шести - двухцветной.

В "базе" машина получит стальные 16-дюймовые диски, галогеновые фары, тканевый салон, аудиосистему с 6 динамиками, мультируль, кондиционер, стеклоподъемники с электроприводом. Кроме того, в стандартный список опций входят несколько систем помощи водителю - ABS, ESC, при торможении на склоне и трогании на подъеме, мониторинга давления в шинах и экстренной связи.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Самая доступная версия переднеприводного Kia Seltos на "ручке" обойдётся минимум в 1 099 900 рублей, с "автоматом" - в 1 139 900, с вариатором - в 1 349 900, с "роботом" - 1 789 900. Машины с полным приводом стоят от 1 239 900 рублей.

Напомним, производство Kia Seltos стартовало на заводе "Автотор" в Калининграде.

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#Kia