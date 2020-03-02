Обновленный Volkswagen Passat добрался до России

Volkswagen официально представил обновлённый Passat для российского рынка. Премьера новинки состоялась в Москва-Сити в рамках традиционного Бала немецкой экономики.

Volkswagen Passat уже доступен для заказа и предлагается на нашем рынке с двумя двигателями и в трех исполнениях. Модель оснащается 150-сильным TSI объёмом 1,4 литра и 2-литровым 190-сильный мотором. Первый двигатель работает в парке с шестиступенчатой "механикой" либо с семидиапазонным преселективным "роботом", а второй агрегат сочетается исключительно с роботизированной трансмиссией.

Отметим, автомобиль построен на прежней платформе MQB и внешне отличается новыми бамперами и оригинальной оптике. Цены на обновлённый седан лежат в диапазоне от 1 829 000 до 2 345 000 рублей.

В состав базовой комплектации Respect (от 1 829 000 рублей) входит круиз-контроль с функцией ограничения скорости, система старт-стоп, функция помощи при старте на подъеме, внешние зеркала с электрическим приводом и обогревом, подогрев передних сидений, а также мультимедиа с 6,5-дюймовым тачскрином и 8 динамиками.

В среднем исполнении Business (от 2 199 000 рублей) предусмотрен передний и задний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя, трехзонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром, передние сиденья с электрическими регулировками и функцией массажа, а также развлекательная система с 8,5-дюймовым экраном, навигатором и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

Топовая версия Exclusive (от 2 345 000 рублей) дополнена системой бесключевого доступа и запуска мотора, дверью багажника на электроприводе, а также блоком управления климатической установкой со второго ряда сидений.

Для сравнения: Kia Optima на "механике" стоит от 1 364 900 рублей, Hyundai Sonata обойдется от 1 499 000 рублей. По оснащению "корейцы" практически аналогичны Volkswagen Passat.