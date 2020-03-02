Осторожно: фейк о заражении коронавирусом

Информационная атака распространяется главным образом через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс адресован наиболее восприимчивой аудитории: группам в мессенджерах при детсадах, школах ("группы мам"), женской аудитории в Сети, форумам мам и др. Обнаружено более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB разыскивают исполнителей и заказчиков этой информационной атаки.

Предположительная цель провокации - вызвать панику у москвичей. Специалисты группы Group-IB просят критично относиться к непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом.