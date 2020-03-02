Овечкин сделал дубль в победном матче против "Миннесоты"

"Вашингтон" на выезде переиграл "Миннесоту" - 4:3. Две шайбы и голевая передача на счету Александра Овечкина, первое очко за новый клуб набрал Илья Ковальчук.

Александр Овечкин сократил отставание от нападающего "Бостона" Давида Пастрняка в споре лучших снайперов сезона. В матче против "Миннесоты" лидер "Вашингтона" выдал результативную игру.

Начало встречи осталось за хозяевами. На 4-й минуте Райан Донато вывел свою команду вперед. Но радость "дикарей" продлилась недолго - на 8-й минуте Овечкин в большинстве забросил 44-ю шайбу в сезоне. Ричард Паник вскоре вывел "столичных" вперед, а затем произошло то, что со времен русской пятерки в "Детройте" происходит нечасто.

Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов вывели Овечкина на бросок - есть 45-й гол в сезоне. "Вашингтон" в Twitter прокомментировал этот гол фразой "Русская тройка!".

"Вашингтон" сумел довести этот матч до победы - 4:3. Овечкин по голам сравнялся с Остоном Мэтьюсом - у них по 45 шайб. Два очка набрал Евгений Кузнецов, а Илья Ковальчук набрал дебютное очко за новый клуб.

Овечкин по числу голов в гостях вышел на третье место в истории НХЛ. На его счету 356 шайб. Он опередил Яромира Ягра. Впереди - Стив Айзерман (362 шайбы ) и Уэйн Гретцки (402).