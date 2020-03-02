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02.03.2020 14:56
Рубрика: Власть

Предложено дополнить нормы о Конституционном суде

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесены поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции РФ. Некоторые из них касаются Конституционного суда (КС) РФ. Согласно им, КС сможет определять, исполнять ли решения иностранных судов. Кроме того, он сможет проверять конституционность законов об изменениях в Основном законе.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

О внесении поправок сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, они были подготовлены на основании инициатив, поступивших в профильную рабочую группу (парламентарий является ее сопредседателем).

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Во-первых, предлагается внести дополнение к ранее одобренным поправкам: о том, что КС РФ может проверять конституционность не только федеральных конституционных законов и федеральных законов, но и законов Российской Федерации о поправке к Конституции РФ.

Кроме того, предлагается дополнить одобренные ранее нормы о приоритете российского права над международным. В версии первого чтения КС РФ решает вопрос об исполнимости в России решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции. Новой поправкой указывается, что КС РФ также разрешает вопрос об исполнимости решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), противоречащего основам правопорядка (публичного порядка) Российской Федерации.

Эта тема была поднята на встрече Владимира Путина с рабочей группой 26 февраля. Предложение озвучил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (он является одним из авторов внесенных поправок ко второму чтению).

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По его словам, в последнее время было достаточно много случаев принятия неправовых решений зарубежными судами. Он привел в пример недавнее решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

Сам спор вообще не подпадает под юрисдикцию этого арбитража, а решение "очевидно политизированное", сказал Косачев.

- Такого рода деструктивные решения, очевидно, будут тиражироваться и впредь, - предупредил сенатор. - И, с нашей точки зрения, необходимы исчерпывающие конституционные инструменты защиты российских национальных интересов от такого рода беззастенчивых политических посягательств.

- Полностью согласен, - отреагировал президент. - Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела.

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