Президент предложил в Конституцию запрет на отчуждение части территории РФ

Глава нижней палаты зачитал текст президентской поправки. Согласно ей, Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. При этом действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Исключение сделано для делимитации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами.

Ранее предложение президенту представил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев на встрече главы государства с профильной рабочей группы. По его словам, эта норма сможет сделать поправки в Конституцию новой степенью защиты страны и ее границ.

Сопредседатель рабгруппы, глава профильного думского комитета Павел Крашенинников говорил журналистам, что после внесения в Конституцию запрета на отчуждение российских территорий соответствующие поправки внесут в уголовный и административный кодексы.