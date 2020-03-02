"Жизнь честного солдата" - эти простые слова напрашиваются. В 17 лет, приписав себе лишний год, Язов добровольно пошел в армию, прошел всю ВОВ, был дважды ранен. Прошел все ступени - от комроты до минобороны.

Язов был последним маршалом СССР. На нем "титул закончился". Первое присвоение было в 1935-м (Ворошилов, Буденный, Тухачевский, Блюхер, Егоров); последнее в 1990-м - как раз Язову.

Всего звание маршал СССР получил 41 человек. Сталин потом произвел себя в генералиссимусы (1945 г.), видимо, чтоб не быть "одним из маршалов". Шесть человек были этого звания лишены - Тухачевский, Егоров, Блюхер, Кулик, Берия, Булганин. Из них пять погибли: в 1937-1939 гг. расстреляны Тухачевский и Егоров, "заговорщики, враги народа" и т.д., а Блюхер во внутренней тюрьме НКВД забит до смерти (причем Блюхер, Буденный и будущий маршал Шапошников входили в состав "спецсуда", приговорившего к смерти Тухачевского и других военачальников, а "следствие" по "делу Блюхера" вел лично будущий маршал СССР Берия), а Кулик (к тому моменту разжалованный в генерал-майоры) казнен в 1950 г. В 1953-м был расстрелян "заговорщик и английский шпион" Берия, расстрелял его лично генерал-полковник и будущий маршал Батицкий. Вот такие "маршальские битвы"... В 1991 г. после провала ГКЧП повесился маршал Ахромеев. Начальник Генштаба Бирюзов погиб в 1964-м в авиационной катастрофе под Белградом. Остальные умерли "в своей постели". Дольше всех - 101 год - прожил минобороны СССР маршал Соколов.

Из 41 маршала 35 были профессиональными военными, шесть - политическими деятелями. Два Генсека ЦК КПСС - Сталин и Брежнев, три министра обороны - политработники Ворошилов и Булганин и многолетний руководитель ВПК Устинов, наконец, Берия - нарком внутренних дел и госбезопасности.

Из 41 маршала 35 были профессиональными военными, шесть - политическими деятелями

Маршалы занимали следующие посты (высшая военная должность): министры и наркомы обороны - 11 человек (все министры в 1935-1990 гг.), начальники Генштаба - 10 (пять начальников Генштаба были генералами армии), первого зама и зама министра обороны - 13 человек. Естественно, все были членами КПСС, восемь (Сталин, Ворошилов, Берия, Булганин, Жуков, Брежнев, Гречко, Устинов) - членами, а Соколов и Язов - кандидатами в ПБ. Кроме них 19 человек были членами, восемь - кандидатами в ЦК КПСС. По национальности: Сталин и Берия - грузины, Рокоссовский - поляк (кстати, был еще и маршалом Польши), Баграмян - армянин, Малиновский - предположительно караим, Якубовский - белорус, семь украинцев - Тимошенко, Кулик, Еременко, Гречко, Москаленко, Батицкий, Кошевой, 28 - русских.

Два маршала - Жуков и Брежнев - были четырежды Героями Советского Союза (как известно, звезды Жукова вызывали в народе столько же уважения, сколько звезды Брежнева - презрения. Кстати, Л.И. был еще и Героем соцтруда, что как раз было вполне "по праву", за руководство ВПК), Буденный был трижды Героем - все звезды через много лет после войны, к юбилеям. Дважды Герои в годы ВОВ: Василевский, Конев, Рокоссовский, Чуйков, Крылов, Кошевой, Якубовский (полковник Якубовский был несколько раз ранен, горел в танке); получившие одну звезду в годы ВОВ: Малиновский, Баграмян, Москаленко, Гречко, Захаров. Тимошенко получил звезды в 1940 и 1965 гг., Ворошилов - дважды Герой после ВОВ, к юбилеям (был еще и Героем соцтруда). Героем СССР в годы ВОВ стали четыре маршала (включая Сталина), в мирное время - 12 маршалов. Восемь маршалов (в том числе Язов) героями СССР не были (из них Берия и Булганин - герои соцтруда).

"Маршальским" считался высший полководческий орден "Победа", хотя получил его и начальник Генштаба, генерал армии Антонов, которого невесть почему Сталин не произвел в маршалы. Всего "Победу" в 1944-1945 гг. получили 16 человек, из них трое (Жуков, Василевский и Сталин - в порядке вручения) - по два ордена, а также Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Тимошенко и, как сказано, Антонов. Шесть "Побед" получили иностранцы, в том числе Эйзенхауэр, Монтгомери, Тито, король Румынии Михай. В 1978 г. страсть к игрушкам заставила Брежнева подарить себе еще и "Победу", но в 1989-м "посмертно аннулировали" это "награждение"...

Звание маршал РФ было присвоено первый и последний раз министру обороны Сергееву в 1997 году

Маршалов можно разделить на несколько категорий.

Первые пять (звание присвоено в 1935 г.) - "Красные герои" Гражданской (как сказано, трое вскоре уничтожены). Тимошенко, Кулик, Шапошников - в 1940-м, руководители РККА. Девять присвоений в годы ВОВ. В хронологическом порядке: Жуков, Василевский, Сталин, Конев, Говоров, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Мерецков, 10-й сразу после окончания войны - Берия. 11 человек получили звания маршала в 1946-1962 гг. - командующие фронтами и армиями в годы ВОВ, во время войны - не ниже генерал-полковника. В 1967-1976 гг. - пять генералов ВОВ, из них трое командующих корпусами в годы войны, генерал-майор Брежнев (начальник политуправления фронта), а также назначенный министром обороны дважды Герой соцтруда Устинов (в годы войны - нарком вооружений, генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы). Последние семь маршалов (присвоения с 1977 по 1990 гг.) были в годы ВОВ офицерами 20-30 лет. За ними должно пойти уже послевоенное поколение, но не успели. СССР распался, а звание маршал РФ было присвоено первый и последний раз министру обороны Сергееву в 1997 году. Да, идущее из Средних веков звание фельдмаршал (маршал) введенное в России Петром I (в 1700- 1898 гг. было 54 присвоения) - один из атрибутов Империи. Кончилась Империя - нет больше и маршалов.